愛知縣警三度逮捕兩名小學教師＝涉嫌分享偷拍影片

Newsfrom Japan

針對教師透過社群媒體群組聊天，分享偷拍女童影像和影片的案件，愛知縣警於11日再次逮捕名古屋市小學教師森山勇二（42歲），他被控破壞物品等罪嫌。森山已被以違反《性姿態攝影處罰法》等罪名起訴。此外，橫濱市小學教師小瀨村史也（37歲）也因涉嫌對女童猥褻等，再次被捕。這是兩人第三次被捕。根據縣警表示，一系列案件的受害兒童累計超過25人。

森山嫌犯再次被捕的罪嫌是，從去年10月到今年5月，在名古屋市的自宅將自己的體液塗抹在7名女童的直笛上。此外，他也被控在今年6月持有小瀨村嫌犯偷拍女童的兒童色情影像。小瀨村嫌犯則被控在去年6月至10月間，於神奈川縣內對女童做出猥褻行為並進行偷拍，並將部分影像分享到森山嫌犯等人參與的群組聊天中。

據了解，該群組約有10人參與。本月1日，第四名嫌犯、神奈川縣內的一名國中教師石川勝也（28歲）也被逮捕。



愛知縣警本部。攝於名古屋市中區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]