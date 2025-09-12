自民黨總裁選：小林鷹之表態參選，高市早苗傳達參選意願

Newsfrom Japan

自民黨前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之（50歲）於11日，表明了參選總裁選舉的意願，將角逐首相石破茂（黨總裁）的接班人。總裁選舉將於22日公告，10月4日投開票。此外，前經濟安全保障大臣高市早苗（64歲）也已向黨內大老傳達了參選意向，預計將在下週舉行記者會。至此，加上前幹事長茂木敏充（69歲）和官房長官林芳正（64歲），已有四人確定參選總裁選舉。

小林於11日在國會內與包括資深議員濱田靖一眾議院議院運營委員長等約20人舉行會議。會後，他向記者團明確表示：「我已下定決心參選總裁選舉」。他自信地說，已確保了參選所需的20位國會議員推薦人，「我覺得已經跨越了這個門檻」，並表示將在下週舉行記者會正式宣布參選。

另一方面，高市則在國會內與前首相岸田文雄會談。據相關人士透露，高市向岸田傳達了「我正考慮參選」的意向。

茂木則在國會內與前茂木派的年輕及中堅議員會面，尋求支援，表示「希望大家能助我一臂之力」。農林水產副大臣笹川博義和前外務副大臣鈴木貴子等人參加了會議。

農林水產大臣小泉進次郎（44歲）在農水省向記者團表示：「我會優先考量公務來應對。此外，我同時也很重視當地支持者的聲音」。他當天仍未明確表態是否參選。

青年局長中曾根康隆等人已向總裁選舉管理委員長逢澤一郎提出申請，要求舉辦總裁選舉候選人的公開辯論會。



在「思考2050年我國樣貌・社會研究會」上致詞的前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之。攝於11日下午，國會內



前經濟安全保障擔當大臣高市早苗



官房長官林芳正舉行記者會。攝於11日下午，首相官邸

