美國汽車關稅調降＝從27.5%降至15%

【華盛頓時事】美國政府於16日，將對日本的汽車關稅從27.5%下調至15%。此舉雖然減輕了汽車業界的負擔，但仍高於原先的2.5%稅率，因此經營壓力依然存在。

美國政府於16日在官方公報上正式公告。根據15日發布、預計將刊登於官方公報的通知，下調後的稅率將從美國東部時間16日凌晨0點1分（日本時間同日下午1點1分）起生效。通知中也明確指出，將減輕此前對日本汽車額外加徵15%的對等關稅帶來的負擔。

先前多收的對等關稅款項將追溯至8月7日的生效日，並進行退還。此外，民用航空機和航空機零件的關稅也將降為零。

與對等關稅相同，對於小型卡車等現有關稅稅率在15%以上的品項，汽車關稅將不會額外加徵。

川普政府曾在4月對進口汽車、5月對汽車零件，分別啟動了25%的額外關稅。經濟再生擔當大臣赤澤亮正從4月中旬後便持續與美國政府進行貿易協商，要求其下調汽車關稅等，並於7月22日達成協議。

儘管雙方達成下調至15%的協議，但當時並未確定適用時間。由於對等關稅的適用方式也與協議內容不同，赤澤在達成協議後，又兩度訪美，要求美方盡早修正。最終在今月4日，簽署了包含下調汽車關稅等內容的總統行政令。



4月3日，停放在美國洛杉磯港汽車碼頭的日系新車（法新社/時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]