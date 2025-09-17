自民黨總裁選舉：小林鷹之提出「世代交替」主張，小泉進次郎、林芳正等4人也表態

Newsfrom Japan

自民黨前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之（50歲）於16日在國會舉行記者會，正式表明參選總裁選舉的意向。這次總裁選舉將選出首相石破茂的繼任者（22日公告，10月4日投開票）。小林提出，將以年輕人與現役世代為對象，實施有期限的定額減稅。農林水產大臣小泉進次郎（44歲）和官房長官林芳正（64歲）也表示了參選意向。

加上前幹事長茂木敏充（69歲）和前經濟安全保障大臣高市早苗（64歲），已有五人確定參選總裁選舉。

小林將參選的理由歸結為「重新啟動自民黨。世代交替是必要的」。對於主要議題「擴大聯合執政框架」，他表示：「在自民黨的基本立場尚未確立前，就為湊人數而行動是本末倒置」。對此持謹慎態度。

關於定額減稅，他解釋將設定減稅額上限，以避免讓高所得者受惠，預計將實施約兩年。他還說，除了定額減稅外，將「探討如何制定能支持廣大中產階級的所得稅制度」，並在一年左右得出結論。

在國家安全方面，他指出將國防經費佔國內生產總值（GDP）的2%「是不夠的」。他提出修改國家安全保障戰略，以推動增額。他並表示，修憲將優先明記自衛隊和創設緊急狀態條款，目標是在他擔任總裁期間能在國會提出修憲案。

對於在野黨提出的消費稅減稅，他並未全盤否定其為未來選項，但表示「不會為了應對物價高漲而減稅」。他將透過投資地方來增加就業機會，以推動薪資上漲。

小泉在內閣會議後記者會上表示：「我已向後援會的支持者們表達了參選意向」。他明確表示：「我將一步一步為正式參選做準備」。他也透露，財務大臣加藤勝信將擔任他的競選總部總幹事。

林芳正則在國會內向記者團強調：「我希望能繼承石破首相的心意，掌舵這個國家」。他表明將重視提高薪資。他將在本週舉行記者會，說明其政策方針。

小泉和林芳正都是第二次挑戰總裁選舉。林芳正則曾在2012年和去年參選。

茂木敏充已舉行記者會宣布參選。高市早苗也預計將在本週舉行記者會，宣布是繼2021年和2024年之後，第三度挑戰總裁大位。預料這次將是5人爭霸的局面。



自民黨總裁選舉中，表明參選意向的（圖右起）官房長官林芳正、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、農林水產大臣小泉進次郎。攝於16日，東京都內



自民黨前幹事長茂木敏充在視察超市時購物。攝於16日，東京都練馬區

