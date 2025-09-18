8月訪日旅客達342萬人＝創當月歷史新高，日本旅遊人氣不減

Newsfrom Japan

日本政府觀光局於17日公布，8月份的訪日外國旅客人數（估計值）較去年同期增長16.9%，達到342萬8000人。這不僅創下當月的歷史新高，也是首次單月突破300萬人次。

日本作為旅遊目的地的人氣持續不減，配合學校假期的旅客增加。主要來自中國、台灣、越南、美國等地的遊客推高了整體人數。另一方面，因社群媒體上流傳「日本將發生地震」的謠言，來自香港的訪日遊客已連續四個月較去年同期減少。

按國家與地區劃分，中國旅客數最多，增長36.5%至101萬8600人。其次是韓國，增長8.0%至66萬900人；台灣增長10.0%至62萬700人；香港則減少8.3%至22萬6100人。

今年1月至8月，中國訪日遊客數已超過671萬人，較去年同期增長46.1%。觀光廳長官村田茂樹指出：「航班座位數的增加和日圓貶值發揮了作用。20至40歲的年輕人和親子家庭的旅遊需求很高。」他進一步表示，將以「20至40歲為主要目標客群，推動回頭客和高收入者訪日，並吸引他們到地方觀光」，展現將以策略性方式推廣旅遊的想法。

此外，8月出國的日本旅客人數（估計值）較去年同期增長14.7%，達到164萬8300人。

