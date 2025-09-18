時事民調：小泉進次郎以23%支持率居下任總裁人選之冠，高市早苗21%位居第二

Newsfrom Japan

時事通訊社於9月進行的民意調查顯示，針對自民黨總裁選舉（22日公告，10月4日投開票），當被問及誰是下任總裁的合適人選時，農林水產大臣小泉進次郎（44歲）以23.8%的支持率位居第一。前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（64歲）則以21.0%的支持率緊追在後。

這項民調於12日至15日進行，調查對象是去年參選總裁的9人中，除去首相石破茂之外的8人。

官房長官林芳正（64歲）與前幹事長茂木敏充（69歲）以5.9%的支持率並列第三。前經濟安保大臣小林鷹之（50歲）以3.1%排名第五。其他依序為：這次未表態參選的前外相河野太郎2.8%、前外相上川陽子1.4%，以及財務大臣加藤勝信0.9%。

若僅限於自民黨支持者，小泉進次郎的支持率為31.8%，高市早苗為19.7%，兩人之間的差距拉大。茂木敏充以11.1%排名第三，林芳正以7.6%排名第四，小林鷹之以3.5%排名第五。



農林水產大臣小泉進次郎（左）和前經濟安全保障擔當大臣高市早苗

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]