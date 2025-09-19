日本暫緩承認巴勒斯坦為國家＝考量對美關係

Newsfrom Japan

日本政府已開始進行最終協調，方向是暫緩承認巴勒斯坦為國家。政府擔憂，如果貿然承認，可能會加劇以色列的反彈，導致巴勒斯坦加薩地帶的局勢進一步惡化。日本同時也考量了支持以色列的美國的意向，決定不追隨已承認巴勒斯坦的英法等國。多位政府相關人士於18日透露了此消息。

關於巴勒斯坦問題，一場由法國和沙烏地阿拉伯主辦的領袖級會議，將於22日在美國紐約舉行。日本外相岩屋毅將會出席，並預計將表明日本支持巴勒斯坦與以色列和平共存的「兩國方案」立場。首相石破茂則將不參加。

自7月以來，英法和加拿大等地都出現承認巴勒斯坦的動向，日本政府也開始著手進行審慎的研議。然而，由於以色列態度轉趨強硬，並對加薩地帶的中心地區發動地面入侵，日本外務省內部傳出聲音稱：「承認巴勒斯坦，反而會讓人道狀況惡化。」

此外，支援以色列的美國川普政府，也曾要求日本暫緩承認，日本政府似乎是判斷有必要與美國保持步調一致。



首相石破茂進入首相官邸。攝於18日上午，東京永田町

