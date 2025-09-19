《安保法》成立十年，日美一體化進展＝軍艦防護範圍擴大至澳、英

Newsfrom Japan

日本《安全保障關聯法》（簡稱《安保法》），這個有限度允許行使集體自衛權的法律，在19日已屆滿十年。十年來，日美在軍事行動上的一體化持續深化，自衛隊的活動範圍也隨著與志同道合國家的合作而擴大。由於日本周邊的安全環境因中國軍備擴張等因素迅速惡化，政府計畫將繼續強化防衛能力。

官房長官林芳正在18日的記者會上，再次強調《安保法》的意義，表示：「日美同盟比以往任何時候都更加堅固，威懾力和應對能力也得到了提升」。

《安保法》是在安倍政權下，於2015年9月在強烈反對聲浪中通過的。該法將針對與日本關係密切的國家，其武力攻擊威脅到日本生存的狀況定義為「存立危機事態」，並有條件地為行使集體自衛權開闢了道路。這成為了日本戰後安全政策的轉捩點。

在實際運用層面，其中一項進展是，自衛隊可以從平時起，就對他國艦艇或航空器提供「武器等防護」。自2017年以來，日本每年都與美軍進行這類行動，截至2024財年已實施140件。2021年，這項任務也擴展到被視為「準同盟國」的澳洲軍隊。

今年8月，這項任務首次將英國列為對象，海上自衛隊的護衛艦為以英國海軍「威爾斯親王號」為主的航空母艦打擊群提供護衛。一位防衛省幹部解釋：「這提升了與他國的相互操作性和信賴感。透過展現我們能一同行動，就能對周邊國家產生震懾作用」。

然而，也有人持續擔憂，與美軍等的一體化加深，會增加日本捲入海外紛爭的風險。共產黨委員長田村智子在18日的記者會上批判道：「這是個世紀大惡法，已成為日本轉變為『會發動戰爭的國家』的轉捩點」。

西太平洋地區的美中軍事平衡正朝向中國佔優勢傾斜，中、俄、北韓三國的合作也日益明顯。另一位防衛省幹部表示：「《安保法》實施十年後，其重要性正在增加」。



2017年5月，海上自衛隊護衛艦「出雲號」首次實施保護美軍軍艦任務後，停靠於新加坡

