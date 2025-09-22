日本環境省強化高齡者防中暑對策＝呼籲使用空調

Newsfrom Japan

日本環境省為預防高齡者在家中等室內環境中暑，將著手強化相關對策。當「暑熱指數」值偏高、中暑風險高時，將由地區的民生委員等提醒高齡者使用空調。此外，環境省也將支援有助於預防中暑的空調技術開發。2026年度的預算概算要求中，已編列10億日圓的相關經費。

高齡者因體溫調節和排汗功能下降，中暑風險較高。但有些高齡者不習慣吹空調，即使天氣炎熱也鮮少使用。據總務省消防廳統計，在2024年5月至9月，因中暑而送醫急救的人中，有57.4%是65歲以上的高齡者，其中發生地點以住家為最多，佔38.0%。

為此，環境省將推動一項示範計畫，透過監護和提醒來提升高齡者的預防意識。計畫將向高齡者發放「暑熱指數」測量儀，讓他們在家中安裝。民生委員和地方政府職員在拜訪時，將確認測量儀數值，並提醒他們使用空調。

政府也將支援廠商的技術開發。當發布因暑熱可能危害健康的「中暑警戒警報」時，將推廣利用人工智慧（AI）等技術，自動開啟高齡者家中空調，以降低發病和死亡風險。

日本政府原本設定的目標是，將中暑死亡人數從2022年前五年平均的約1300人，在2030年前減半，但2024年



有必要針對高齡者在家中預防中暑制定對策（示意圖）

