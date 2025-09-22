京都府立醫科大學研究：鹽分味覺遲鈍需當心「鹹甜味」

Newsfrom Japan

「請注意鹹甜口味的食物！」京都府立醫科大學與好侍食品集團總公司的研究團隊於20日宣布，如果在鹹味中加入甜味，人們對高濃度鹽分的迴避反應會變遲鈍，導致攝取量增加。這種傾向在慢性腎臟病（CKD）患者身上尤為顯著，因此，在減鹽時也必須考量到甜味的影響。該論文已於7月發表在英國科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）上。

此前已有報告指出，哺乳類動物喜歡低濃度的鹽分，但會對高濃度的鹽分產生迴避反應。研究團隊以健康者和CKD患者為對象，讓他們將只浸泡鹽水的濾紙，以及同時浸泡鹽水和80%濃度糖水的濾紙，分別放入嘴中3秒，以調查他們對味道的感受。

實驗結果顯示，在鹽水濃度稍高於海水（約3%）的5%濃度下，32%的健康者產生了迴避反應，但加入糖水後，這個比例降至17%。在鹽水濃度10%時，45%的健康者有迴避反應，但加入糖水後則降至25%。

原本對鹽味感覺就較遲鈍的CKD患者，對10%濃度的鹽水產生迴避反應的比例僅15%，但加入糖水後，這個比例進一步降至3%。在濃度超過醬油（15%）的20%鹽水中，產生迴避反應的人有21%，但加入糖水後則降至8%。

京都府立醫科大學大學院腎臟內科學助教草場哲郎表示：「鹹甜口味的食物，可能會讓人們在不知不覺中攝取過量鹽分，必須特別注意。透過減少甜味，可以提高對鹹味的敏感度，從而達到減鹽的效果。」



灑上鹽的焦糖點心（資料圖）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]