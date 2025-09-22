自民黨總裁選舉5人參選開跑＝能否與在野黨合作將成焦點

Newsfrom Japan

首相石破茂辭職後，自民黨總裁新選舉於22日公告，共有5人登記參選。由於自民黨和公明黨在7月參議院選舉中慘敗，在參眾兩院都失去過半數席次，因此除經濟政策之外，如何擴大聯合執政框架並與在野黨合作，也將成為這次選舉的焦點。這5名候選人預計將以第二輪投票為目標，展開攸關黨內重建的激烈辯論。投開票日為10月4日。

參選的5人依登記順序為：前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之（50歲）、前幹事長茂木敏充（69歲）、官房長官林芳正（64歲）、前經濟安保大臣高市早苗（64歲）、以及農林水產大臣小泉進次郎（44歲）。

5人在東京都內分別接受了記者團的採訪。小林鷹之表示：「我希望提出的政策是，要建立強勁的經濟。」茂木敏充則強調：「我曾在黨和政府擔任過各種職務。我希望將我的所有經驗奉獻給這個國家。」林芳正則自信地表示：「我會善用去年的（參選總裁）經驗，並增加了許多盟友。」

高市早苗主張：「我希望讓日本成為一個擁有強勁經濟和強大國土的國家。」小泉進次郎則呼籲：「我希望這場總裁選舉能成為黨內團結的起點。」

候選人登記於上午10點在黨本部開始，各陣營都提交了包括20名國會議員推薦人名單在內的必要文件。5人於下午1點在黨本部舉行政見發表會。



自民黨總裁選舉參選人。圖左起依序為：前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、前經濟安保大臣高市早苗

