當選後擴大連立政權？高市稱「在首相指名前」，小泉則稱「不設期限」

自民黨總裁選舉的五位候選人於23日在黨本部舉行了聯合記者會。所有候選人都對擴大自民黨和公明黨的聯合政權框架持積極態度，但在實現時間點上，立場卻有所不同。

總裁選舉後預計將召開臨時國會，並舉行首相指名選舉。前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（64歲）明確表示：「我將盡全力在首相指名以前，完成連立政權的擴大」。

對此，前幹事長茂木敏充（69歲）指出：「我們將以擴大連立為目標，但現在還無法給出具體時程」。農林水產大臣小泉進次郎（44歲）也贊同，表示：「在政策和理念一致的前提下，才會討論之後的發展。這不是能設定期限的事情」。

官房長官林芳正（64歲）雖然認同「擴大連立是應努力的方向」，但同時也提到，應著眼於針對各項政策與在野黨達成共識的重要性。前經濟安保大臣小林鷹之（50歲）則反對倉促行事，表示「連立只是手段，並非目的」。

五位候選人都提出了因應物價高漲，將盡快制定經濟對策的方針。然而，對於在野黨要求的消費稅減稅，林芳正表示「非常困難」，對此持否定態度。而曾主張對食品「消費稅率歸零」的高市早苗也改變立場，表示「重新在黨內好好討論，也是很重要的」。

小泉進次郎則提到，減稅可能對高所得者更有利等課題，表示「將不排除任何選項，與在野黨共同面對」。



自民黨總裁選舉聯合記者會前，五位候選人合影留念。（左起依序為：前經濟安保大臣小林鷹之、前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎）。攝於23日上午，東京永田町黨本部

