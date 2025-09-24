石破首相聯合國演說＝戰後80年「致力於永久和平」，要求以色列「自我克制」

Newsfrom Japan

【紐約時事】日本首相石破茂於23日晚間（日本時間24日早上），在美國紐約舉行的聯合國大會上發表演說。關於日本戰後80年的歷程，他強調：「我們為實現世界的永久和平而努力至今。」他同時也談到中東局勢，警告以色列若關閉與巴勒斯坦的「兩國方案」道路，日本將採取「新的應對措施」，並要求以色列保持克制。

首相曾表示有意願發表關於先前二次大戰的看法，這次演說也考量了這點，強調了日本面對歷史的必要性。他表示，日本的戰後復興得到亞洲國家的「寬容精神」支持，對此表達感謝，並稱日本希望繼續成為「被世界期待的國家」。

他以「極其強烈的措辭」譴責以色列對加薩市的入侵。對於本次聯合國大會期間暫緩的承認巴勒斯坦為國家一事，他進一步表示，「問題不在於是否承認，而在於何時承認。」這暗示如果以色列持續強硬，日本可能盡早承認巴勒斯坦。

首相也提出聯合國成立80週年的改革。他指出安理會已失去其作用，並明確表示「最典型的例子就是俄羅斯入侵烏克蘭」。他質疑否決權遭到濫用，並呼籲擴大常任理事國與非常任理事國的框架。



首相石破茂。攝於23日，首相公邸

