自民黨總裁辯論會聚焦野黨合作＝就經濟政策展開論戰

自民黨總裁選舉的五位候選人於24日在東京都出席了由日本記者俱樂部主辦的辯論會，主要就包含物價高漲對策在內的經濟政策展開了論戰。所有候選人均對擴大自民黨與公明黨的聯合執政框架表示積極，並提出與野黨合作的具體主張。

前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（64歲）明確表示，對於國民民主黨要求的提高所得稅課稅最低門檻「年收入之壁」，她「表示贊成」。農林水產大臣小泉進次郎（44歲）也強調：「將與包括國民民主黨在內的政黨進行協商」。

官房長官林芳正（64歲）表示，對於執政黨在參議院選舉中承諾的「發放2萬日圓補助」，他雖然「不打算固執己見，但會以已承諾的內容為基礎來推動」，表明將在修正後實施。自民黨和公明黨預計將於25日開始，與立憲民主黨協商引進「附補助金的稅額扣除」制度，林芳正表示他希望能在這個框架下進行討論。

前幹事長茂木敏充（69歲）就與在野黨的政策協商表示：「各黨政策的優先順序不同。我會審慎行事」。茂木此前曾以日本維新會和國民民主黨為例，表達了擴大聯合政權的想法。前經濟安保大臣小林鷹之（50歲）則再次主張，應實施所得稅的定額減稅。

另一方面，針對在野黨要求的消費稅減稅，茂木氏表達了否定看法，認為「需要時間」。小泉和高市兩位候選人則表示「不排除這個選項」，但強調將優先處理能盡早實施的物價高漲對策。

關於擴大聯合政權，小泉解釋「這是一個選項。它建立在彼此的信賴關係之上」。高市則再次強調「應盡快建立框架」。她已表明將努力在臨時國會的首相指名選舉前實現。

小林主張應避免倉促的「湊人數」。林芳正則表示，將在與在野黨進行政策協商的同時，推進連立談判。茂木則表示：「不一定非要調整彼此競爭的選區，才能組成聯合政府」。

高市被問到若就任首相是否會參拜靖國神社時，她表示「會做出適當判斷」，避免明確表態。小泉則表示，由於執政黨與在野黨之間尚未就引進夫妻不同姓制度達成共識，他認為這項議題不得不延後處理。



自民黨總裁選舉的候選人出席辯論會。（左起依序為）前經濟安保大臣小林鷹之、前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎。攝於24日下午，東京都千代田區的日本記者俱樂部

