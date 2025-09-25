東京電玩展開幕＝1140家廠商參展創歷史新高

Newsfrom Japan

全球頂尖的遊戲展覽會「東京電玩展2025」於25日在千葉市的幕張展覽館開幕。本次共有包含海外企業在內，創下歷史新高的約1140家廠商參展。

展覽將在27日、28日開放給一般民眾，除了展示最新的遊戲主機和新遊戲軟體外，也設有豐富的試玩專區。

SEGA公司展出了25日發售的賽車遊戲《音速小子賽車交叉世界》（Sonic Racing Cross World）。而史克威爾艾尼克斯（Square Enix）的展區則提供5款遊戲試玩，包括下個月即將發售的重製版《勇者鬥惡龍I＆II》。

除了大型廠商，還有許多包含海外團隊在內、由少數人製作的「獨立遊戲」參展。現場展出了橫跨恐怖、益智等多種領域的獨特作品。

主辦方預計，展覽期間將吸引25萬人次到場參觀。官方網紅和YouTuber也將參與其中，透過直播等方式向大眾發布活動盛況。



全球頂尖遊戲展覽會「東京電玩展2025」開幕。攝於25日上午，千葉市的幕張展覽館



參觀者在史克威爾艾尼克斯（Square Enix）的攤位，體驗重製版《勇者鬥惡龍I＆II》。攝於25日上午，千葉市的幕張展覽館



參觀者在SEGA的攤位，體驗賽車遊戲《音速小子賽車交叉世界》。攝於25日上午，千葉市的幕張展覽館

