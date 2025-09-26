豐田「Woven City」啟動：將在生活環境下驗證自動駕駛與物流自動化

Newsfrom Japan

豐田汽車建設的實證城市「Woven City」（位於靜岡縣裾野市）於25日正式啟用。自2020年概念發表至今已五年，豐田與其他18家企業共同參與，將在有居民生活的環境下，全面啟動汽車駕駛和物流自動化等技術的實證實驗。該城市預計將在2026年之後開放一般民眾參觀。

本次啟用的是佔地約4.7萬平方公尺的第一期工程區域。區域內建有包含8棟住宅樓在內的14棟建築物，未來將有包括豐田相關人士在內的約300人入住。

引人注目的是自動駕駛技術的實驗。這將驗證新的共享汽車服務，使用者可透過智慧型手機指定地點，由機器人引導汽車前往；同時也會驗證利用機器人進行無人配送的技術。

除了汽車相關企業，大金工業、日清食品等7家不同行業的公司也參與實驗。他們將與豐田合作，以創造新的產品和服務。豐田汽車會長豐田章男在啟用典禮上充滿信心地表示：「這裡與其說是一個城市，不如說是為了未來而設的測試跑道。我們將在這裡實現單一公司無法達成的『乘法效應』」。

由汽車製造商建造城市以研究尖端技術，在全世界都是罕見的嘗試。當地裾野市的負責人表示：「我們期望技術的開發不僅限於Woven City內部，更能帶來有助於提升市民生活的技術」。



豐田汽車「Woven City」的中庭與自動駕駛電動車（EV）「e-Palette」。攝於25日下午，靜岡縣裾野市



豐田汽車建設的「Woven City」（由Woven by Toyota提供）



電動小型三輪車輛正在豐田汽車「Woven City」內行駛。攝於25日下午，靜岡縣裾野市



在豐田汽車「Woven City」內，自動駕駛機器人（右）正在引導共享汽車自動運送。攝於25日下午，靜岡縣裾野市



豐田汽車建設的實證城市「Woven City」啟動，豐田章男會長在儀式上致詞。攝於25日下午，靜岡縣裾野市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]