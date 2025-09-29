日韓領袖確認持續「穿梭外交」＝共享地方創生、少子化等課題

Newsfrom Japan

首相石破茂將於30日訪問韓國釜山，與總統李在明舉行會談，確認持續進行領袖相互訪問的「穿梭外交」。這將是已表明辭職的首相任內的最後一次外訪，他希望能將日韓關係的改善基調順利傳承給下一屆政府。他預計將於10月1日回國。

這是石破首相上任後首次訪韓。兩位領袖於6月在加拿大首次見面，8月23日李在明總統首次訪日，進行了第二次會面。隨著本次第三次會談，雙方相互往來的形式將正式確立。

在會談中，雙方將就以未來為導向、穩定發展日韓關係達成一致，並確認在北韓核武及飛彈開發、以及綁架日本人問題等方面的共同立場。

考量到兩國面臨人口過度集中於首都圈的共同課題，雙方也將就地方創生和少子高齡化等問題交換意見。選擇韓國首都首爾以外的東南部城市釜山作為會談地點，希望展現對「地方」的重視。

首相選擇在即將卸任的時機訪韓，體現了他希望將兩國領袖間的良好關係，切實傳承給繼任者的心意。外務省幹部指出：「這有助於鞏固穿梭外交。在革新派的李在明政權下維持良好關係至關重要」。

李在明總統自上任以來，採取「實用外交」方針，收斂了反日姿態。他在安全保障領域，對深化日韓、日美韓合作持積極態度。

然而，日本政府相關人士坦言：「無法消除警戒感」。因為不排除因某個契機，「歷史問題」再次燃起的可能性。韓國方面也擔憂，首相若從石破茂換人，兩國關係可能會倒退。



首相石破茂（左）與韓國總統李在明

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]