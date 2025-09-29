日本指揮家米田覺士奪冠＝法國貝桑松國際指揮大賽

Newsfrom Japan

【法國東部貝桑松時事】在法國東部貝桑松（Besançon）舉行的貝桑松國際指揮大賽最終評選於27日進行，來自岡山縣的米田覺士（29歲）奪得冠軍。這是繼2019年的沖澤Nodoka後，日本選手時隔六年再次獲得此殊榮，也是第11位日本人獲獎。

本次大賽共有271人參加，來自13個國家及地區的20位選手進入正賽，最終有3人進入最終評選。米田覺士擔任首位上場的指揮，他充滿活力地指揮了普羅科菲耶夫（Prokofiev）的芭蕾舞曲等作品。他統率管弦樂團，呈現出極具整體感的演奏，獲得了現場觀眾的熱烈掌聲。

在頒獎典禮後，米田覺士接受採訪時激動地表示「非常高興」。他表示：「我能有今天，是受到了許多人的支持，我想表達感謝之情」。對於未來，他立下抱負：「希望自己能成為與世界上優秀的樂團一同演奏的指揮家」。

米田覺士出生於1996年，2020年畢業於東京藝術大學。除了指揮國內樂團，他也曾指揮歌手GACKT的演唱會，活動領域廣泛。

該大賽於1951年創辦，今年是第59屆。歷屆日本優勝者包括已故的小澤征爾、佐渡裕和山田和樹等。



米田覺士先生在貝桑松國際指揮大賽上向觀眾致謝。攝於27日，法國東部貝桑松



米田覺士先生在貝桑松國際指揮大賽上獲知奪冠後，與評審（右）擁抱慶祝。攝於27日，法國東部貝桑松



在貝桑松國際指揮大賽中奪冠的米田覺士先生。攝於27日，法國東部貝桑松

