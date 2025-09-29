自民黨總裁候選人電視辯論＝對於聯合執政是否擴大等存在「溫差」

Newsfrom Japan

自民黨總裁選舉的五位候選人於28日出席了NHK等電視台的節目，就穩定少數執政黨的措施等進行了討論。五人均表示，若就任新總裁，將尋求擴大與公明黨的聯合執政框架，但關於聯合執政協商的速度等問題，各方存在意見分歧。其中有三位候選人表示考慮引入立憲民主黨主張的「附補助金的稅額扣除」制度。

總裁選舉於10月4日投開票後，預計臨時國會將在同月召開，並舉行首相指名選舉。前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（64歲）表示：「如果可能，我想組成聯合政府」。並說：「（目標是）在首相指名以前。從第一次組閣起（就讓野黨）加入內閣」。

前幹事長茂木敏充（69歲）表示，不排除在首相指名選舉前擴大聯合執政，但認為「編列2025年度追加預算案是下一個（機會）。至少要在（明年1月）通常國會開始前推進」。

官房長官林芳正（64歲）則表示：「我想立即請求（與在野黨）進行黨魁會談」。他說：「理想情況是在首相指名以前（完成聯合執政擴大），但如果不行，將在年內一直持續（協商）」。

農林水產大臣小泉進次郎（44歲）雖然認為「聯合執政是穩定政權最好的方式」，但他強調：「聯合執政是在與在野黨充分協商、建立信賴關係之後才會出現的結果」。他表示：「最終黨魁之間的判斷，將是極為關鍵的局面」。

對此，前經濟安保大臣小林鷹之（50歲）指出：「我們以聯合執政為目標，但不能為了聯合執政而聯合執政」。他認為，聯合執政下，政黨必須在憲法、國安、核能政策以及自助・自立理念上「有一定程度的共識」，否則難以達成聯合執政。

自民黨、公明黨和立憲民主黨在19日的黨魁會談中，已同意將推進引入「附補助金的稅額扣除」制度的設計協商。小泉和小林兩位候選人都明確表示將「繼承」這項協商。高市則表示「這是個好制度」，表明將積極支持。

關於政府與執政黨推遲決定的為強化國防而增收所得稅一事，高市、小林、茂木三人均表示沒有必要。高市提及日美對等關稅協議中包含的5500億美元（約80兆日圓）對美投融資，並表示「如果出現不平等的情況，不排除重新談判的可能性」。小泉則針對川普總統可能在10月下旬訪日的情況表示：「川普先生是對（北韓）綁架問題投入最多心力的人。我會繼續請求他的合作」。



自民黨總裁選舉候選人依登記順序的照片。（圖左起依序為）前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]