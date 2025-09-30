日本女性遠赴印度推廣清酒＝嚴選銘柄並提供創意料理

Newsfrom Japan

【新德里時事】來自京都府大山崎町的高岡麻彩（37歲），正在印度致力於日本清酒的海外出口業務，她親自嚴選酒品，並向當地的業者和餐飲店推廣，努力傳達清酒的魅力。

高岡學生時代曾從事演藝活動，之後曾在大型網路購物企業工作，隨後在朋友的建議下取得了清酒品酒師的資格。

雖然最初只是抱著輕鬆的心態考照，但在參訪酒藏時，她被工匠們「如同對待自己的孩子般」釀酒的模樣深深吸引。她創立了「日本酒にしよう」（來喝清酒吧）公司，定期向顧客提供來自日本全國各地的清酒，並擔任執行長（CEO）。隨後，她被印度的活力和尚未開發的龐大市場吸引，於今年移居該國。

去年日本清酒對印度的出口額約2200萬日圓，遠不及人口規模相近的中國（約117億日圓）。高岡移居到西部的商業都市孟買後，與當地業者一同拜訪餐飲店，開拓合作夥伴。本月中旬，她在當地的亞洲餐廳舉辦了清酒活動，親自下廚提供搭配清酒的創意料理。

印度因宗教因素，不飲酒的人很多。但在孟買，品嚐雞尾酒的文化正在普及，高岡也正在推廣使用清酒調製的雞尾酒。她強調：「我希望讓大家知道，日本清酒可以這麼美味」。除了工作，她也以歌手身分在當地的活動中獻唱。



致力於在印度擴大日本清酒銷售通路的高岡麻彩。攝於11日，西部孟買的餐廳（高岡提供/時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]