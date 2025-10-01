彬子女王繼承三笠宮家＝母親信子妃獨立成為新宮家

Newsfrom Japan

由於三笠宮妃百合子さま於去年11月逝世，皇室經濟會議（議長：首相石破茂）於30日在宮內廳召開。百合子妃原擔任的三笠宮家當主，將由孫輩的彬子女王（43歲）繼承。而寬仁親王妃信子さま（70歲）將獨立出來，成為「三笠宮寬仁親王妃家」的當主。

當天的會議提出了讓信子妃和彬子女王作為獨立生計的親王妃和女王的議案，並獲所有8名議員一致通過。根據《皇室經濟法》規定，信子妃的皇族費用將從每年1525萬日圓增至3050萬日圓；彬子女王則從640萬5000日圓增至1067萬5000日圓。

本年度的皇族費用將按月計算，從9月起增額。

彬子女王的妹妹瑤子女王（41歲）仍隸屬於三笠宮家，與彬子女王居住在同一地址，即赤坂御用地（東京都港區）內的三笠宮東邸。獨立的信子妃將繼續居住在宮內廳分廳舍（千代田區，目前因整修暫住高輪皇族邸）。

宮內廳表示，這是「根據宮家內部討論結果」所做的決定。

這是自1990年秋篠宮家創設以來，首次創設新宮家。據宮內廳表示，這是明治時代《舊皇室典範》制定以來，天皇的曾孫輩女王成為宮家當主，以及親王妃新創宮家的首例。宮家數量將從目前的4個（秋篠宮、三笠宮、常陸宮、高円宮）增加到5個。



寬仁親王妃信子妃與三笠宮家彬子女王出席秋篠宮文仁親王長子悠仁親王的「加冠之儀」。攝於9月6日，皇居・宮殿「春秋之間」



皇室經濟會議議長石破茂首相（右起第二位）等人出席會議。攝於30日上午，宮內廳（代表攝影）

