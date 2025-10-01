日韓領袖確認持續「穿梭外交」＝並宣布共同解決共同課題的文件

Newsfrom Japan

【韓國東南部釜山時事】首相石破茂於30日在韓國釜山與總統李在明舉行會談。雙方同意透過持續進行領袖相互訪問的「穿梭外交」，來穩定發展日韓關係，並確認將在包括經濟在內的國家安全領域進行戰略溝通。

在會談開場，李在明表示：「希望韓日之間能不分時間頻繁往來，不斷發展關係」。首相回應：「希望日韓能緊密合作、頻繁交流，努力讓穿梭外交每次都有成果」。

兩國領袖在會談中，發表了關於共同解決首都過度集中和人口減少等共同社會課題的政府間協商文件，並約定舉行人工智慧（AI）領域的「日韓科學技術合作委員會」。

雙方確認將在北韓非核化問題上，繼續推動日韓、日美韓之間的合作。首相也對韓國在綁架日本人問題上的協助表示感謝。

李在明向日方說明了韓國希望緩解與北韓緊張關係、建立互信的構想，並請求日本在包括核問題解決在內的議題上提供合作。

首相這次訪韓是就任後首次，預計也是他任內的最後一次外訪。會談後，他向記者團強調：「希望下屆政府能讓日韓關係只向前發展，不走回頭路」。



首相石破茂（左）與韓國總統李在明在釜山握手。攝於30日，韓國釜山（法新社/時事）



首相石破茂（左起第二位）與韓國總統李在明（右起第二位）舉行會談。攝於30日，韓國釜山（EPA時事）

