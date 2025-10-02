高市早苗：希望與中國領導人及台灣對話，並致力強化國防與經濟對策

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】自民黨總裁選舉候選人高市早苗前經濟安全保障擔當大臣，於1日向美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）投稿文章，表明將密切關注台灣局勢，並有意願與中國領導人進行對話。她也提到將致力於強化日本的防衛能力和經濟對策。

高市在文章中指出：「台灣海峽的和平與穩定是日本關注的焦點」。她雖然避免直接點名中國國家主席習近平，但強調「希望與中國領導人進行坦誠對話」，同時警示：「絕不允許以力量或威壓單方面改變現狀。台灣是日本極為重要的朋友」。

關於強化防衛能力，她表明了將致力於增加國防經費的意願。考量到安全環境的迅速惡化，她提出將「持續不懈地檢討」三份安保相關文件的定位。在應對物價高漲方面，她重申將迅速制定經濟對策，並呼籲「迅速實施汽油稅暫定稅率調整等能盡早見效的措施」。

官房長官林芳正也向同一研究所投稿。他主張，為從根本上強化防衛能力，應加速考量無人機等最新技術的研發。他強調，將致力於實現超越物價上漲的薪資增長，並使實質工資達到1%的穩定增幅。



自民黨總裁選舉候選人高市早苗。攝於9月23日，東京永田町的自民黨本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]