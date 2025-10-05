山手線環狀運行100週年＝復刻紀念列車發車

Newsfrom Japan

為慶祝JR東日本山手線環狀運行即將在下個月1日滿100週年，一款復刻了過去曾在山手線行駛的列車設計的紀念列車於4日開始運行。這次共有兩組列車，分別以「103系」和「205系」的設計進行彩繪，將運行至下個月3日。

下午0點半過後，在眾多鐵道迷的關注下，103系紀念列車從大崎站發車。205系列車也於下午1點過後出發。大崎站站長北島正美表示：「面向未來下一個100年，我們希望打造更具魅力的山手線。」

山手線的原型是在1885年開通的品川—赤羽區間。經過延伸等工程，最終在1925年完成上野—東京區間的高架線，形成了全長34.5公里的環狀線。

目前山手線共有50組列車在運行，尖峰時段的班距為3到4分鐘一班。每天約有97萬人次利用，列車環繞東京市中心的上野、品川、澀谷、新宿、池袋等30個車站一圈，約需1小時。

103系是從1963年至1988年運行的全車鶯綠色塗裝列車。205系則是第一款不銹鋼車體列車，運行至2005年。



為紀念山手線環狀運行100週年，復刻過去運行的103系（左）和205系塗裝的列車。攝於9月29日，東京都品川區。



山手線列車進行環狀運行100週年紀念塗裝。攝於9月29日，東京都品川區



4日下午，復刻塗裝的山手線列車駛入JR大崎站。攝於東京都品川區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]