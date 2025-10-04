自民黨選出新總裁高市早苗＝預計15日將成日本首位女首相

Newsfrom Japan

自民黨於4日在黨本部舉行總裁選舉投開票，選出前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（64歲）為第29任總裁。高市在決選投票中擊敗農林水產大臣小泉進次郎（44歲），成為自民黨史上首位女性總裁。由於在野黨步調不一致，她預計將在15日召集的臨時國會上，被指名為接替石破茂首相的第104任日本首相。這將是日本憲政史上首次出現女性首相。

在執政黨為少數黨的政治局面下，高市內閣眼前的焦點將是如何擴大聯合政權的框架。由於自民黨在參眾兩院選舉中接連慘敗，高市的手腕在黨內重建方面也將受到考驗。

高市早苗是第三次參選總裁選舉。她的任期將繼承石破茂的剩餘任期，直到2027年9月底。她已在兩院議員總會等會議上獲得授權處理黨幹部人事。

高市在總會上強調，這次選舉「開啟了自民黨的新時代」。面對執政黨在兩院失去過半數席次的現狀，她呼籲團結：「接下來將面臨嚴峻的挑戰。我們必須團結一心共同努力。」

隨後，她在就任記者會上表明了新政府的人事方針：「將以全員活躍、全世代總力集結的方式推動政務。」她也明確表示，將會任用涉及派閥政治獻金醜聞的議員，稱「這不會影響人事。他們必須好好工作」，並表達了起用其他四位總裁候選人的想法。

她說明將在5日開始的當週「前半期的較早時間」確定黨幹部人事。對於幹事長的人選，她表示「需要一位能與各黨溝通，並且能全面綜觀全黨的人」。

關於連立政權的擴大，她強調將重視在憲法修正、外交・安全保障和財政政策等方面的立場一致性。

本次總裁選舉共有五人參選。決選投票由295張國會議員票，加上分配給47個都道府縣支部各1票的47張黨員票，共計342票競爭。高市以185票擊敗獲得156票的小泉。細分來看，高市在國會議員票以149對145領先，在都道府縣黨員票則以36對11獲勝。

在第一輪投票中，由295張國會議員票與同數量的黨員票（295票）競爭，共計590票。高市以183票位居第一，小泉以164票緊追在後。官房長官林芳正（64歲）以134票排名第三，前經濟安保大臣小林鷹之（50歲）獲得59票，前幹事長茂木敏充（69歲）獲得49票。

由於無人獲得過半數選票，由高市和小泉進入決選投票。

◇自民黨總裁選舉投票結果

候選人 國會議員票 黨員票 總計 【第一輪投票】 高市 早苗 64 119 183 小泉 進次郎 80 84 164 林 芳正 72 62 134 小林 鷹之 44 15 59 茂木 敏充 34 15 49 【第二輪投票】 國會議員票 都道府縣票 總計 高市 早苗 149 36 185 小泉 進次郎 145 11 156

◇高市早苗氏簡歷

高市早苗（Takaichi Sanae），64歲，神戶大學經營學系畢業。曾任黨政調會長、總務大臣、經濟安全保障擔當大臣。眾議員（10屆），奈良2區（無派閥）。



新當選自民黨總裁的前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（中）。攝於4日下午，東京永田町

