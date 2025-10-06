茂木敏充將獲重要閣員職位＝高市總裁加速調整黨內四大要角

Newsfrom Japan

自民黨新總裁高市早苗於6日持續研擬黨內幹部和首相上任後的內閣人事安排。目前，新的人事安排傾向於讓在總裁選舉中競爭的前幹事長茂木敏充（69歲）擔任重要閣員。在黨內四個要職中，高市已決定起用麻生派的總務會長鈴木俊一（72歲）為幹事長，並正加速調整政調會長等職位，目標最快在7日成立新的黨執行部。

高市總裁在6日上午於東京赤坂的眾議院議員宿舍，持續進行人事考量。

茂木敏充是舊茂木派的會長，並在總裁選舉的決選投票中指示成員投給高市。目前也浮現了讓與高市共享保守政治立場的舊茂木派成員、前防衛大臣木原稔（56歲）擔任官房長官的方案。

在黨務人事方面，高市正考慮讓麻生派會長、最高顧問麻生太郎（85歲）再次擔任副總裁。但麻生尚未表態，高市的周邊人士表示：「能否爭取到他（麻生）的同意是關鍵。」

高市表示不排除起用涉及派閥政治獻金醜聞的議員。由於舊安倍派傳出要求給予前政調會長萩生田光一（62歲）安排職務的呼聲，高市將在評估輿論和黨內批評後，謹慎做出判斷。

此外，在總裁選舉中參選的小泉進次郎農林水產相（44歲）、小林鷹之前經濟安全保障擔當相（50歲）、林芳正官房長官（64歲）也方針將被起用擔任要職。



自民黨前幹事長茂木敏充



自民黨總裁高市早苗。攝於5日，該黨本部

