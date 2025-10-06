高市效應？東京股市日經指數一度大漲並逼近48000日圓

Newsfrom Japan

週一（6日）東京股市，日經平均指數急劇上漲，下午盤中漲幅一度較上週末收盤超過2200日圓。由於高舉積極財政政策的前經濟安全保障擔當大臣高市早苗當選自民黨新總裁，廣泛的股票被買入。日經指數刷新了盤中歷史最高紀錄，逼近4萬8000日圓大關。上午收盤時，指數上漲2065日圓86錢，收在4萬7835日圓36錢。

在東京外匯市場，日圓兌美元匯率急劇貶值，一度跌破1美元兌150日圓。這是自8月1日以來，約兩個月的新低水平。由於高市贏得自民黨總裁選舉，市場對日本銀行（央行）提前升息的預期消退，導致市場出現拋售日圓、買入美元的趨勢。日圓兌歐元也走弱，刷新了1999年歐元導入以來的最低價位。

市場相關人士指出，股價急劇上漲是因「市場對高市的擴張性財政政策能提振國內景氣抱有更大期待」（大型證券公司）。特別是高市重視的國防政策相關類股，漲幅顯著。另一方面，由於市場預期日本央行進一步升息的可能性降低，銀行類股則下跌。

東證股價指數（TOPIX）也刷新了盤中最高紀錄。上午收盤時，較上週末上漲89.51點，收在3218.68點。

在東京債券市場，作為長期利率指標的最新發行10年期公債（第380期）流通收益率一度上升至1.670%（價格下跌）。



顯示日經平均指數漲幅超過2100日圓的螢幕。攝於6日上午，東京都中央區



顯示日圓兌美元急劇貶值至1美元兌149日圓後半區的螢幕。攝於6日上午，東京都中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]