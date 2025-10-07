自民黨人事公布：鈴木幹事長、小林政調會長、麻生再任副總裁

Newsfrom Japan

自民黨新總裁高市早苗於7日正式成立新執行部。鈴木俊一總務會長（麻生派，72歲）被任命為幹事長，小林鷹之前經濟安全保障擔當相（50歲）被任命為政調會長。前首相麻生太郎（85歲）再任副總裁，而前政調會長萩生田光一（舊安倍派，62歲）則擔任幹事長代理。高市若就任首相，前防衛大臣木原稔（56歲）已內定為官房長官。

接任鈴木俊一總務會長的，是麻生派的有村治子前少子化擔當相（55歲）。選舉對策委員長則再次由前國家公安委員長古屋圭司（72歲）擔任。國會對策委員長由前經濟產業大臣梶山弘志（69歲）出任。

高市同時也在進行閣僚候選人的甄選，預計將讓前幹事長茂木敏充（69歲）擔任外相等重要閣員。在總裁選舉中落敗的小泉進次郎農林水產相（44歲）和林芳正官房長官（64歲）也預計將入閣。

萩生田光一是舊安倍派的主要成員之一。儘管舊安倍派發生了收受私用資金事件，但高市表示不排除起用涉及事件的議員。

小林和茂木是高市在總裁選舉中的競爭對手。茂木在決選投票時，與麻生太郎保持一致，指示舊茂木派所屬議員投票支持高市。古屋則在總裁選舉中擔任高市的推薦人代表。

木原稔也隸屬於舊茂木派，與高市在保守政治立場上保持一致。梶山弘志曾擔任茂木的選舉對策本部長。此外，舊茂木派的前總務大臣新藤義孝（67歲）擔任組織運動本部長，前外務副大臣鈴木貴子（39歲）擔任公報本部長。



自民黨新總裁高市早苗舉行記者會。攝於4日，東京永田町



自民黨總務會長鈴木俊一



前經濟安全保障擔當相小林鷹之



前防衛相木原稔

