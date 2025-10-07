朝日啤酒多款商品延期發售＝工廠重啟生產但全面復工仍難

Newsfrom Japan

朝日啤酒於6日宣布，受網路攻擊引發的系統故障影響，原定於本月內發售的10款啤酒等商品將延期上市。受影響的包括主打商品「Super Dry」的新設計罐裝產品等，原定於7日至28日間發售。由於系統恢復的時間點仍不明朗，該集團包括食品和飲料在內的約30個國內工廠，全面復工仍無法預料。

另一方面，朝日啤酒已於2日恢復了國內全部6座啤酒工廠的生產，並正陸續出貨1日以人工方式從客戶接到的訂單。這6座工廠目前主要生產「Super Dry」，並計畫從15日開始出貨包括「Clear Asahi」在內的16款商品。

由於朝日啤酒供應鏈中斷，導致餐廳等客戶轉向其他大型啤酒廠商訂購替代商品，各廠商正忙於應對。麒麟啤酒因應替代品訂單急遽增加，決定從9日起限制餐廳等通路「一番搾」等商品的供貨。札幌啤酒也從3日起限制「黑標」等商品的供貨。三得利也對部分商品實施出貨調節。



朝日集團控股公司總部（中）。攝於東京都內（法新社/時事）

