韓國起亞汽車正式進軍日本市場＝明年春天將推出商用電動貨車

韓國現代汽車旗下的起亞汽車（KIA）將正式進軍日本市場。第一波產品將於明年春天開始銷售中型電動汽車（EV）貨車「PV5」。由於日本製造商在中型電動貨車市場的產品陣容相對薄弱，起亞汽車希望爭取物流和計程車業者等商用市場需求。

目前，日本電動汽車市場因基礎設施建設緩慢等原因增長放緩。然而，由於電動汽車在自動駕駛等尖端技術方面具有未來性，日本各家製造商也在積極擴充車種，預計市場競爭將進一步加劇。

起亞副總裁金相大，在9月30日於首爾舉行的記者會上表示：「日本製造商在電動化方面已相當落後。這對起亞來說是一個巨大的機會」。他充滿自信地說。

「PV5」是起亞在全球推出的「PBV」（Purpose-Built Vehicle，目的型車輛）系列之一。其特點是可以根據用途和喜好改變座椅配置和電池容量等。除了商用，也將向一般消費者銷售，可用於露營或車中泊。預計2026年將銷售1000輛，隔年達2000輛，並計畫在2028年推出更大尺寸的貨車「PV7」等。

起亞曾在1990年代在日本設立研發據點，但在2013年撤出。去年9月，起亞與大型貿易公司雙日簽訂了總代理銷售合約，將銷售推廣和售後服務委託給雙日，以「再挑戰」日本市場。



韓國汽車製造商「起亞」將於明年春天在日本銷售的電動貨車形象圖（該公司提供/時事）

