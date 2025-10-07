諾貝爾獎頒發給坂口志文等三人＝表彰發現免疫抑制「調節性T細胞」

Newsfrom Japan

瑞典卡羅林斯卡學院於6日宣布，將2025年諾貝爾生理學或醫學獎授予因發現可抑制過度免疫的「調節性T細胞」的坂口志文・大阪大學名譽教授（74歲）等三位日美科學家。

這是繼去年日本原子彈氫彈受害者團體協議會（日本被團協）獲得和平獎之後，日本連續第二年獲得諾貝爾獎。若包括已取得美國國籍者，坂口是第29位獲獎的日本人。這是繼2018年京都大學特別教授本庶佑（83歲）獲獎以來，時隔7年再次有日本人獲得生理學或醫學獎，為此領域的第6位日本人。

共同獲獎的還有美國系統生物學研究所的瑪麗・布蘭科（Mary Blanquart）博士，以及美國生物科技公司Sonoma Biotherapeutics的弗雷德里克・拉姆斯德爾（Frederick Ramsdell）博士（64歲）。

人體內建有免疫機制，用以抵禦病毒和細菌等病原體入侵。T細胞等免疫細胞會攻擊病原體和突然變異產生的癌細胞，但過度活躍時，也會將正常細胞和組織視為外來物進行攻擊，引發「自體免疫疾病」。

坂口教授確信存在可以對免疫反應踩剎車的細胞，並認為利用這種細胞可以抑制自體免疫疾病。他於1985年發表了實驗結果，但當時並未獲得理解，經歷了一段不受重視的時期。直到1995年，他找到了調節性T細胞的標記分子。2001年，布蘭科博士等人發現了老鼠細胞中的關鍵基因。此後，該細胞也在人類身上被發現，成為免疫學的重大研究課題。

目前，操控調節性T細胞以應用於免疫疾病治療的研究正在推進。科學家正探索解除免疫抑制以增強對癌細胞的攻擊力，或減少移植手術中的排斥反應等療法。

頒獎典禮將於12月10日在斯德哥爾摩舉行，1100萬瑞典克朗（約1億7600萬日圓）的獎金將由三人平分。



諾貝爾委員會相關人士在記者會上宣布坂口志文等三人獲得諾貝爾生理學或醫學獎。攝於6日，斯德哥爾摩（法新社/時事）



獲頒諾貝爾生理學或醫學獎後，大阪大學名譽教授坂口志文舉行記者會。攝於6日下午，大阪府吹田市

