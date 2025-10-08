JR東日本將開發新幹線檢查列車「East i」後繼車型

Newsfrom Japan

JR東日本於7日宣布，將開發並於2029年度導入新幹線檢測列車「East i」的後繼車型。該公司計畫在明年夏天左右，向集團員工徵集創意，以決定新車型的設計。

East i於2002年導入，負責檢測JR東日本營運的東北、上越、北陸、山形、秋田等各條新幹線區間，如同東海道・山陽新幹線的「黃色醫生」（Doctor Yellow）。由於東北新幹線的最高時速已達320公里，超過East i的275公里，JR東日本考量到安全等問題，決定開發新車型。

儘管「黃色醫生」將逐漸退役，並預計過渡到由一般營運列車進行檢測，但JR東日本仍將繼續使用可通用於各條新幹線區間的專用檢測車輛。

社長喜勢陽一在同日的記者會上表示：「作為East i的後繼車型，我們希望它能實現更準確、更有效率的檢測」。

此外，JR東日本也宣布，將在每日平均有超過7萬人次乘降的新幹線東京車站，設置月台門。工程預計在今年度內啟動，並預計在2029財年末完成所有月台的設置。



JR東日本的新幹線檢測車輛「East i」（該公司提供）

