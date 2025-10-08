自民黨總裁高市早苗考慮不參拜靖國神社秋季例大祭

Newsfrom Japan

自民黨總裁高市早苗於7日透露，她正在考慮不參拜將在17日至19日於東京九段北的靖國神社舉行的秋季例大祭。多位相關人士透露了此消息。此舉被認為是考量到她就任首相後，將於10月下旬展開的一系列領袖外交的影響，以及與公明黨的關係。

高市早苗此前在擔任閣僚期間，一直堅持在終戰紀念日和春秋兩季例大祭時參拜靖國神社。她在4日當選總裁後的記者會上，對於就任首相後的參拜問題避而不談，僅表示「將適時適當地判斷如何慰靈。這絕不應該被視為外交問題」。

10月，馬來西亞將從26日開始舉行東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會，韓國將從31日開始舉行亞太經濟合作會議（APEC）峰會，預計新首相將會出席。日本政府正在APEC期間，尋求與中國國家主席習近平舉行領袖會談。同時，也計畫在這一系列會議中舉行日韓領袖會談。

此外，美國總統川普訪日行程也正在協調中，預計將從27日開始。高市可能判斷，如果她參拜靖國神社，恐將對日美兩國都重視的日美韓三國合作造成負面影響。



自民黨總裁高市早苗。攝於4日，該黨本部

