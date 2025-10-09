颱風22號「哈隆」接近＝大島以外的伊豆諸島發布特別警報

Newsfrom Japan

威力非常強大的颱風22號「哈隆」，於8日晚間在伊豆諸島西南海域向北移動。氣象廳於下午4點50分對八丈島（東京都八丈町）和青島（青島村），發布了暴風與波浪的特別警報，並於同晚9點10分將警報範圍擴大至除大島（大島町）以外的伊豆諸島。預計22號颱風將在9日清晨到早上接近，可能吹起足以導致部分住宅倒塌的猛烈強風。

新發布特別警報的地區包括利島（利島村）、新島和式根島（新島村）、神津島（神津島村）、三宅島（三宅村）、御藏島（御藏島村）。

氣象廳預報課長立原秀一於8日傍晚舉行記者會表示：「颱風經過的海域水溫比往年高1至2度，使其發展超乎預期。存在著史無前例的暴風和高浪危險，請盡早確保人身安全」。

受颱風北側延伸的鋒面影響，伊豆諸島也需警惕大雨。9日清晨到中午前，有可能出現線狀降水帶。預計到同日晚上6時的24小時降雨量，局部地區將達到300毫米。

22號颱風於8日晚間9時，在青島西南約170公里海面，以時速20公里向東北方向移動。中心氣壓為940百帕，最大風速50公尺，最大瞬間風速70公尺。

另一方面，颱風23號於8日下午3時在菲律賓東部海面生成。預計它不會有太大發展，將於11日靠近奄美大島附近，並在13日左右沿著西日本和東日本南方海面朝東北方向移動。



氣象廳預報課長立原秀一就颱風22號接近發布暴風・波浪特別警報舉行記者會＝8日下午，東京都港區氣象廳

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]