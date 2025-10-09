北川進獲諾貝爾化學獎＝開發金屬有機框架，可應用於環境、資源問題

Newsfrom Japan

瑞典皇家科學院於8日宣布，將2025年諾貝爾化學獎授予開發出擁有無數微小孔洞的「金屬有機框架」（MOF）的京都大學特別教授北川進（74歲）等三人。MOF也被稱為「多孔性配位高分子」（PCP），能夠將氣體吸附到孔洞中進行分離和儲存，被期待成為有助於解決環境和能源問題的新材料。

繼6日獲頒生理學或醫學獎的坂口志文（大阪大學特任教授，74歲）之後，北川是第30位獲得諾貝爾獎的日本人（包括取得美國國籍者）。化學獎是時隔6年，第9位獲獎者。

除了北川教授，獲獎的還有澳洲墨爾本大學教授Richard Robson（88歲）和美國加州大學柏克萊分校教授Omar Yaghi（60歲）。

北川教授於1997年，全球首次合成出MOF，這是一種結合金屬離子和有機分子的「叢林健身架」（Jungle Gym）般的結構。MOF的網格間隙均勻，可根據目的自由設計。透過改變間隙的大小，可以選擇性地吸附二氧化碳或氧氣等特定氣體。

應用MOF，可以有效地清除大氣中的污染物或石油中的雜質，或者安全地儲存和運輸被視為下一代能源的氫氣和危險氣體。目前，MOF的實用化正在推進中，以解決環境、資源和能源問題。

頒獎典禮將於12月10日在斯德哥爾摩舉行，1100萬瑞典克朗（約1.76億日圓）的獎金將由三位得主均分。



瑞典皇家科學院相關人士宣布將諾貝爾化學獎授予京都大學特別教授北川進等人＝8日，斯德哥爾摩（法新社/時事）



京都大學特別教授北川進獲諾貝爾化學獎，大學職員們欣喜不已＝8日下午，京都市



獲諾貝爾化學獎的京都大學特別教授北川進在記者會上露出笑容＝8日下午，京都市左京區

