宮內廳公布《實錄》全文：香淳皇后回顧戰火歲月、並為戰爭孤兒心痛

Newsfrom Japan

宮內廳於9日公布了記載昭和天皇皇后香淳皇后97年一生的《香淳皇后實錄》全文。書中詳細記錄了戰爭期間她在皇居內的活動，包括終戰當日，她在兼作住居的防空設施「御文庫」中度過一整天，並透過收音機聽了玉音放送（天皇宣布投降的廣播）。戰後，她在擔任名譽總裁的日本紅十字會等活動中，多次表達對戰爭的感想。這為了解香淳皇后與昭和天皇一同走過激盪時代的真實形象，提供了寶貴線索。

宮內廳表示：「隨著近代日本三代皇后（昭憲皇太后、貞明皇后、香淳皇后）的《實錄》全部齊備，為皇后研究奠定了基礎」。

戰後，香淳皇后在1946年12月的日本紅十字會通常總會、1947年1月的名譽總裁推舉儀式等場合提及戰爭。同年5月，她在日本紅十字會舉行的全國兒童福祉大會上，談及孩子們的處境，坦言：「想到遭受戰災和歸國後成為孤兒或遺孤的孩子們，我心裡很痛，思考著是否能為這些可憐的孩子們做些什麼，讓他們幸福」。

《實錄》詳述了戰前和戰時，她曾與舊日本軍幹部等單獨會面，以及為傷兵捲繃帶的日常。她長期接受專家講解，其中法學家穗積重遠對她的進講從1924年持續到1950年。

在結婚之前，《實錄》詳述了1918年開設的「御學問所」概況，以及1923年她在新潟縣逗留期間發生的關東大地震時的動態。戰後，她與昭和天皇一同巡視地方，出席國民體育大會（現國民運動大會）和全國植樹祭等活動。她經歷了首次海外旅行——訪歐（1971年）和訪美（1975年）。書中也詳細記載了她自1977年7月在那須御用邸傷到腰部後，在儀式中動作遲緩等因高齡引起的健康問題。

宮內廳表示，在長達17年的編纂過程中使用的約1500件資料中，包括婚前久邇宮家的文書、御學問所的日誌和穗積家文書等都是首次公開。

全文約3800頁，已於9日上午9點半在宮內廳網站上公開。

◇香淳皇后

香淳皇后於1903年（明治36年）3月6日誕生，是皇族久邇宮邦彥王與俔子妃的長女，名為良子（Nagako）。1924年（大正13年）1月26日，她與當時的皇太子昭和天皇結婚。兩人育有上皇陛下、常陸宮等2男5女。

1926年（大正15年）12月，隨著大正天皇逝世，昭和天皇即位，她以23歲之齡成為皇后。她歷經戰爭時代，戰後與昭和天皇一同出席國民體育大會（現國民運動大會）和全國植樹祭等活動。她透過1971年訪歐、1975年訪美等，對國際親善做出貢獻，並曾擔任日本紅十字社的名譽總裁。

1989年（昭和64年）1月，昭和天皇逝世，她成為皇太后。2000年（平成12年）6月16日，因年老體衰以97歲高齡逝世，被追諡為香淳皇后。同年7月25日，舉行了葬禮「斂葬之儀」，安葬於武藏陵墓地（東京都八王子市）。



香淳皇后（宮內廳提供）



記錄香淳皇后一生的《香淳皇后實錄》（代表攝影）



昭和天皇和香淳皇后在療養地那須御用邸度過時光＝1985年8月，栃木縣那須町



1945年8月15日的《香淳皇后實錄》記載內容（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]