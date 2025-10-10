優衣庫母企業迅銷集團銷售收入創歷史新高＝國內外銷售強勁

Newsfrom Japan

經營休閒服飾品牌「UNIQLO」的迅銷集團（Fast Retailing）於9日公布2025年8月財年合併財報（國際會計準則），銷售收入達3兆4005億日圓，較上一財年增長9.6%，刷新歷史最高紀錄。這得益於其國內外銷售表現強勁。

代表本業獲利的營業利益增長12.6%，達5642億日圓；淨利潤增長16.4%，達4330億日圓，兩者皆創下歷史新高。UNIQLO事業在日本、韓國、東南亞、歐美等市場都創下大幅增收增益。儘管在中國市場利潤減少，但公司預計透過結構性改革，未來業績將有所改善。

會長兼社長柳井正，在記者會上就亮眼業績強調：「在全球範圍內都能有如此銷量，是前所未有的現象」。他強調品牌知名度正在穩步提升。他透露，未來計畫在日本、香港和美國等地開設大型「旗艦店」，並表示「希望透過購物體驗，讓顧客感受到UNIQLO的價值」。



UNIQLO門市（資料照片/法新社/時事）



迅銷集團會長兼社長柳井正在財報發布記者會上露出笑容。攝於9日下午，東京都港區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]