報紙訂閱率降至五成＝「網路新聞」成每日接觸新聞榜首

Newsfrom Japan

公益財團法人「新聞通信調查會」（理事長：西澤豊）於11日公布的民意調查顯示，日本全國訂閱報紙的人數持續下降，佔比為50.1%。每天接觸新聞的管道中，網路新聞首次位居榜首。

這項調查於7月18日至8月17日進行，對象為全國5000名18歲以上男女，共回收2665份有效回答。

報紙訂閱率較去年調查下降3.7個百分點，為50.1%。自2008年度開始調查以來，此比例持續下降。

在2018年度加入調查的「每天接觸新聞的管道」中，網路以46.5%的比例居冠，首次超越了此前位居第一的民營電視台（46.1%）。其他依序為NHK電視（35.8%）、報紙（33.4%）、廣播（9.2%）。

在決定今年7月參議院選舉投票對象時的參考媒體方面，民營電視台以42.5%的比例最多。然而，按年齡層劃分，10至30多歲的年輕族群中，網路（不含社群媒體）位居榜首。其中，20多歲的受訪者，使用X（前Twitter）等「短文社群媒體」的比例甚至超過了報紙等傳統媒體。



報紙與智慧型手機（示意圖）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]