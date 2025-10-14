「脈脈」人氣超乎預期＝從「噁心」到爆紅，銷售期將延長半年

Newsfrom Japan

大阪・關西世博會的官方吉祥物「脈脈」（Myaku-Myaku）人氣持續飆升。這個吉祥物最初因其獨特的外觀而飽受批評，但現在已成為深受許多人喜愛的形象。由於人氣超乎預期，原定只銷售到閉幕的周邊商品，決定延長銷售至明年3月底。

脈脈誕生於關西某處的小泉水。它是一個細胞與水融合一體、身份不明的生物，據稱可以變換成各種形狀。在2022年設計剛公開時，曾引發「噁心」、「可怕」等負面反應，大阪府市也接到了「為什麼選這個角色」、「請更換」的意見。

然而，世博會開幕後，隨著參觀者在社群媒體上發布脈脈的周邊商品，風向立刻改變。截至今年8月底，官方周邊商品的銷售額已達約800億日圓，相關人士驚訝地表示：「人氣遠遠超出預期。」

脈脈甚至對企業業績產生了推升作用。近鐵百貨在世博會場內營運的店鋪，從9月22日開始銷售一款磁鐵新品（磁鐵部分設計成脈脈的尾巴等），據說連日開賣不久便售罄。近鐵百貨8月的期中合併財報顯示，銷售額為625億日圓，超出預期26億日圓。

JR西日本子公司在會場內的店鋪，毛絨玩具銷售強勁。公關負責人表示：「開幕前對脈脈的負面聲音很多，但我們每天都感受到它的人氣在增長。」一位來自神奈川縣茅崎市的70多歲男性說，他為五個孫子購買了毛絨玩具，光是伴手禮就花了約4萬7000日圓。

官方周邊商品銷售額的6%到10%會作為授權費支付給日本國際博覽會協會。根據協會本月7日公布的營運收支預測，受惠於周邊商品的暢銷，總收入比原計畫增加了約230億日圓。

協會宣布，閉幕後，部分官方商店仍將繼續營業。設在會場閘門附近的兩尊巨大「脈脈像」，預計將移至大阪府吹田市的萬博紀念公園後，再巡迴大阪府內各地觀光景點。



大阪・關西世博會的官方吉祥物「脈脈」。攝於9月13日，大阪市此花區



大阪・關西世博會場內，近鐵百貨店鋪貨架上陳列著官方吉祥物「脈脈」的毛絨玩具。攝於9月23日，大阪市此花區

