大阪・關西世博會閉幕＝參觀人數突破2500萬人，創日本第二高！

以「設計未來社會，綻放生命光輝」為主題，在大阪市人工島「夢洲」舉行了184天的大阪・關西世博會於13日閉幕。這是愛知世博會以來，睽違20年再次在日本國內舉辦。總參觀人數超過2500萬人，是僅次於55年前大阪世博會（6422萬人）的第二高紀錄。

在閉幕的最後一天，會場內依然熱鬧非凡。閉幕式在會場內的EXPO Hall「Shine Hat」舉行。世博會名譽會長石破茂首相致詞表示：「我們能打造出一個如此精彩的博覽會，是基於珍視連帶重於分斷、寬容重於對立的精神。這將成為日本新的開始，也將有助於地方創生」。

名譽總裁秋篠宮文仁親王和紀子妃也出席了儀式。秋篠宮文仁親王表示：「我們獲得了共同思考人類面臨的共同課題解決方案的機會，我認為這非常有意義」。

在儀式中，國際展覽局（BIE）的會旗被移交給下一屆大型世博會的主辦方——2030年利雅德世博會（沙烏地阿拉伯）代表。

當天通過的《大阪・關西世博會宣言》中明確指出：「參展國和主辦國透過大屋頂環所體現的『多元而一體』的訊息，已向全世界發布」。宣言強調，在「分斷」這個詞彙被強烈討論的當下，作為實體活動的世博會，展現了其能吸引眾多民眾，並創造巨大熱潮的力量。

隨後，現場舉行了「國旗遊行」，各參展國代表手持國旗繞行會場。許多民眾對夜空中綻放的最後一場煙火歡呼，惜別世博會。

本次世博會於4月13日開幕。共有史上最多的158個國家・地區和7個國際組織參與。截至本月12日，累計參觀人數（速報值）已達約2529萬人，超過了2005年愛知世博會（約2205萬人）。營運費收支預計將實現最大280億日圓的盈餘。



[Copyright The Jiji Press, Ltd.]