大阪・關西世博會閉幕＝參觀者稱「體驗異國文化」、「捨不得拆除」

在大阪市人工島「夢洲」舉行了184天的大阪・關西世博會，於13日迎來閉幕日。人氣展館前仍大排長龍，而萬博的象徵「大屋頂環」和各個大門前，則可見許多民眾合影留念。許多人面帶笑容表示「體驗了異國文化」，並在建築物上留下留言等，以各種方式享受最後一刻。

人氣展館義大利館在閉幕日從上午就大排長龍。愛知縣的冨田博昭先生（69歲）耐心地排隊說：「最後一天無論如何都想來看。想親身感受藝術品」。相模原市的宮島愛子女士（57歲）雖然成功進入了義大利館，但未能進入原本另一個目標的德國館。她惋惜地說：「這麼宏偉的建築都要拆掉，真讓人不捨」。

第三次來訪的東京都舟生實由基先生（42歲）手拿著在馬來西亞館購買的食物，笑著表示：「我透過美食接觸到了異國文化」。

在大屋頂環上，許多參觀者駐足拍照留念。來自宮崎縣的自營業主川上亞紀女士（39歲）與家人一同來訪，她期待部分建築能被保存下來，說：「希望閉幕後還能來看看大屋頂環，沉浸在回憶中」。

來自大阪市的小學生勝井明登（8歲）抱著人氣吉祥物「脈脈」的布偶，在入口大門前合影。他也曾跟學校來遠足，表示「有點難過」。

在展館外牆上，也出現了參觀者的留言。來自大阪府內、與三代同堂的家人一同來訪的豊田彩華女士（24歲），在電力館的牆上留下了「半年的時光，謝謝你帶給我們這麼多回憶」的訊息。

傍晚時分，在大屋頂環下等地舉行了遊行。由脈脈領頭，各參展國代表手持國旗繞行會場，許多參觀者揮手歡呼，表達對世博會閉幕的不捨。

大阪府吹田市的大學生伊藤朱都（20歲）滿足地說：「我看到了脈脈擺姿勢的樣子」。但同時也遺憾地說：「世博會就要這樣結束了」。



13日下午，大阪・關西世博會閉幕日，電力館牆上寫著參觀者的留言



13日下午，大阪市此花區，大阪・關西世博會閉幕日，參觀者手持寫有感謝字句的旗幟，面帶笑容



13日下午，配合大阪・關西世博會閉幕舉行的「國旗遊行」



13日晚間，在大阪・關西世博會閉幕前夕，現場展示了無人機表演。攝於大阪市此花區

