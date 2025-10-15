在野三黨15日舉行黨魁會談＝整合指名首相人選成焦點

Newsfrom Japan

立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨三黨幹事長於14日在國會舉行會談，同意15日將舉行三黨黨魁會談。焦點將在於立憲民主黨提倡的在野黨統一推舉候選人，能否在臨時國會首相指名選舉前取得進展。國民民主黨要求立憲民主黨在憲法和能源等領域做出政策轉變。

另一方面，自民黨總裁高市早苗也已開始協調，將於15日分別與立憲民主黨、維新會、國民民主黨三黨黨魁舉行會談。預計雙方將討論包括首相指名選舉的應對在內，未來的合作事宜，各黨之間的博弈正日趨激烈。

在野黨三黨幹事長會談中，立憲民主黨的安住淳要求舉行黨魁會談。國民民主黨的榛葉賀津也表示願意出席，但要求立憲民主黨重新審視其主張安保法制違憲的立場，並質問其「是否會改變」主張核電歸零的綱領。榛葉也要求立憲民主黨明確政權的組成框架。

會談後，安住向記者團說明：「接下來就看各位代表如何判斷了」。維新會幹事長中司宏在記者會上表示：「關鍵是立憲民主黨和國民民主黨能否找到共識」。表明將觀望「立國」兩黨的進展。

另一方面，自民黨幹事長鈴木俊一與榛葉舉行會談。他提及公明黨宣布退出聯合政權，呼籲：「為了政治穩定，希望你們能合作加入新的框架」。他指出兩黨在憲法和能源政策上的立場「一致」。

國民民主黨和公明黨也舉行幹事長會談，確認將在強化企業・團體獻金管制等方面進行合作。

立憲民主黨代表野田佳彥表示，不堅持提名自己為首相人選，認為國民民主黨代表玉木雄一郎和維新會共同代表藤田文武也可能成為統一候選人。立憲民主黨已於14日的常任幹事會上，授權野田全權處理相關事宜。

玉木在記者會上強調：「如果我們要共同執政，基本政策的一致是不可或缺的」。他也與支持國民民主黨的日本勞動組合總聯合會（連合）旗下四個產業工會的幹部會談，協商首相指名選舉的應對。



國民民主黨幹事長榛葉賀津也（左）、立憲民主黨幹事長安住淳（中）、日本維新會幹事長中司宏（右）進行會談。攝於14日下午，國會內



自民黨總裁高市早苗接受記者團採訪。攝於14日下午，東京永田町



國民民主黨幹事長榛葉賀津也結束與自民黨幹事長鈴木俊一的會談後，接受記者團採訪。攝於14日下午，國會內



日本維新會幹事長中司宏結束與立憲民主黨、國民民主黨幹事長會談後，回答記者提問。攝於14日下午，國會內

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]