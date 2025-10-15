埼玉高齡設施發生命案＝2名入住女性渾身是血身亡，警方逮捕前員工

Newsfrom Japan

15日上午4時55分左右，埼玉縣鶴島市若葉的一間高齡者設施「若葉養護之家」報警，稱「有兩名入住女性倒地流血」。據縣警和消防隊表示，兩名女性在被送醫時已渾身是血且意識不清，隨後被確認死亡。縣警將此視為殺人事件進行偵查，並於同日上午，先拘留一名20多歲的前設施男員工。

據縣警透露，這名男子是在距離設施約250公尺的市內街道上被控制。他供稱了與殺害女性相關的訊息。

設施的監視器拍到一名可疑人物從附近離開的畫面，縣警原本正在追查這名可能涉案人士的行蹤。

縣警表示，是夜間巡邏的設施職員發現了兩名流血的女性。兩名死者據信為80歲到90多歲，一人住在四樓的單人房，另一人住在五樓的單人房。兩人頭部都有出血。

事發現場是東武東上線若葉站以南約300公尺的住宅區。

住在設施斜對面的一位女性（78歲）表示：「大約早上5點半，我被救護車的聲音吵醒。我看到有人在做心臟按摩」。另一位曾在6至7年前使用過該設施的女性（78歲）則說：「（職員）大家都很好、很親切。看到新聞後我很震驚」。



15日上午，埼玉縣鶴島市發生2名入住高齡女性死亡的「若葉養護之家」（後方）

