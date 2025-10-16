國立競技場將更名為「MUFG體育場」＝2026年開始啟用

Newsfrom Japan

今年4月民營化的國立競技場（東京都新宿區）營運公司於15日宣布，從明年1月起，該場館名稱將更改為「MUFG體育場」。簡稱「MUFG國立」。這是因為與三菱UFJ金融集團簽訂了包括命名權在內的頂級合作夥伴合約。合約期間為5年，至2030年12月31日止，總金額預計達100億日圓。

國立競技場是2021年東京奧運・帕運的主會場。2025年4月起，由NTT DOCOMO、日本足球J聯賽等共同參與設立的民營公司「Japan National Stadium Entertainment」負責營運。未來，該公司將致力於擴充餐飲和貴賓區（Hospitality Area）等，以確保收益。該公司社長竹內晃治在記者會上表示：「我們將在守護國立競技場傳承的傳統和格調的同時，持續面向未來的挑戰。我們將穩固地奠定業績基礎」。



國立競技場營運公司社長竹內晃治在事業戰略發表會上致詞。攝於15日，東京都新宿區的國立競技場

