高市就任首相可能性大增＝自民與維新將協商是否聯合執政

Newsfrom Japan

自民黨總裁高市早苗於15日在國會與日本維新會代表吉村洋文（大阪府知事）會談，雙方同意以組建新聯合執政為目標，開始進行政策協商。首次會議將於16日舉行。高市也要求維新會在臨時國會的首相指名選舉中投贊成票。如果維新會同意，高市被選為首相的可能性將大幅增加。

立憲民主黨、維新會、國民民主黨三黨也舉行了黨魁會談，討論首相指名選舉的應對。立憲民主黨方面呼籲統一野黨候選人，但因在基本政策上的分歧，未能達成共識，決議由幹事長繼續進行協商。

在自民黨與維新會的黨魁會談中，高市尋求在連任等方面的合作。吉村則主張實現維新會重視的「副首都」構想和社會保障改革。16日的政策協商，自民黨方面將由高市和小林鷹之政調會長出席，維新會則由藤田文武共同代表和斎藤Alex政調會長出席。

會談後，高市向記者團強調：「我們的基本政策幾乎一致」。吉村則被問及如果政策協商達成共識，是否會在首相指名選舉中投票給高市時，他明確表示「可以這麼認為」。

高市也與國民民主黨代表玉木雄一郎會談，請求他在首相指名選舉中投給自己。她訴求以連立為前提，「希望共同擔負起責任」，並提議設立協商機制，以提高所得稅課稅最低門檻的「年收入之壁」。

對此，玉木回應「希望先建立信賴關係」，顯示現階段難以在首相指名選舉中合作。玉木在15日晚間的YouTube節目中表示，如果自民黨與維新會組建聯合執政，「我們沒有必要加入連立」。

另一方面，在野黨三黨黨魁會談中，野田佳彥、藤田文武、玉木雄一郎均有出席。野田強調：「在野黨齊心協力就能實現政權輪替」。然而，面對要求立憲民主黨在安全保障和能源等政策上轉變立場的玉木，野田回答稱無意改變主張「核電歸零」的黨綱。

玉木向記者團表示：「20日再讓黨魁們聚集，判斷也還不遲」。表明將繼續觀察幹事長之間的協商。

在此之前，官房長官林芳正在眾參兩院的議院運營委員會理事會上傳達，臨時國會將在21日召集。自民黨在眾議院理事會上提案首相指名選舉於同日舉行，但遭在野黨保留答覆，未達成共識。



國民民主黨代表玉木雄一郎（左起）、立憲民主黨代表野田佳彥（中）、日本維新會共同代表藤田文武（右）進行黨魁會談。攝於15日下午，國會內



自民黨總裁高市早苗（右）與國民民主黨代表玉木雄一郎（左）進行黨魁會談。攝於15日下午，國會內



自民黨總裁高市早苗（右）與日本維新會代表吉村洋文（左）進行會談。攝於15日下午，國會內

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]