日本超商中期財報＝羅森、全家營收增長，7-Eleven持續低迷

大型連鎖超商三家公司於15日公布了2025年8月合併中期財報。羅森（Lawson）和全家（FamilyMart）實現了營收增長，而最大業者7&i控股（7-Eleven）則營收下降。兩家營收增長的公司，在物價高漲導致消費者節約意識提高的背景下，透過自有品牌（PB）商品的增量活動等方式提高了銷售額。

羅森以甜點等自有品牌商品的增長為支柱，全連鎖店的日均銷售額首次達到60萬日圓。此外，活用人工智慧（AI）的高效率商品訂購也取得成效，營業收入和各項利潤都創下中期歷史新高。

全家則因啟用美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平作為廣告代言人，飯糰等商品的銷售表現亮眼。然而，由於去年同期計入了中國事業重組的收益，在本期財報中，其淨利潤仍減少了三成。

7&i控股的營收下降，主要原因是海外超商事業中汽油銷售額減少。日本國內超商事業的營業利益也減少，持續低迷。另一方面，由於前一年同期因退出網路超市事業產生損失，本期的淨利潤則比去年同期增長了2.3倍。



（從上到下）羅森、全家、7-Eleven的商標

