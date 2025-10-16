川普訪日獲得美國財政部長證實＝對美中領袖會談持「積極態度」

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】美國財政部長貝森特於15日向CNBC電視台證實，總統川普有訪問日本的計畫。隨後他將前往韓國，協調在31日開幕的亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）峰會期間，與中國國家主席習近平舉行美中首腦會談。貝森特透露：「據我所知，川普對（會談）持積極態度」。

貝森特在之後的記者會上，針對美中之間部分關稅暫停期限延長的可能性表示：「我們將在韓國首腦會談前的幾週內進行談判」。

川普的訪日將是他第二任期內首次。貝森特表示，川普將在本月下旬出席在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會後訪問日本，隨後在韓國期待與習近平進行面對面會談。

美中兩國在部長級貿易談判後，已將24%的關稅暫停期限從8月延長至11月10日。貝森特指出：「不排除進一步延長的可能性」。

此前，川普曾因反對中國強化稀土出口限制，暗示取消會談，稱「沒有理由會談」。他還表明打算對中國加徵100%額外關稅，以迫使中國讓步。

與貝森特共同舉行記者會的美國貿易代表格里爾（Greer）指出，中國的出口限制將影響人工智慧（AI）、汽車、智慧型手機和家電等多個領域。他譴責中國的出口限制違反了美中緩和限制的協議，「這是對世界各國實施經濟脅迫的行為」。

另一方面，貝森特也表示「不想激化與中國的對立」，透露雙方正在進行實務層面的溝通。



美國財政部長貝森特舉行記者會。攝於15日，華盛頓

