中國實施出口限制＝日本在G7財長會議提出「嚴重關切」

【華盛頓時事】七大工業國集團（G7）財政部長及中央銀行總裁會議，於15日在華盛頓舉行。日本財務大臣加藤勝信在會後向記者團透露，他對中國強化稀土（Rare Earth）出口限制表示「日本也抱持強烈關切」，並呼籲G7應團結應對。本次會議未通過共同聲明。

在此之前，加藤大臣與美國財政部長貝森特進行了約30分鐘的會談，雙方確認了「不將匯率作為競爭目標」的日美共同聲明。加藤大臣還向美方表達了希望兩國共同加速落實日美貿易談判中達成協議的對美投融資。

另一方面，貝森特在社群媒體上透露，「我們也討論了美國政府希望日本停止從持續入侵烏克蘭的俄羅斯進口液化天然氣（LNG）的期待。」

日本由加藤大臣和日本銀行總裁植田和男出席了G7財長及央行總裁會議。會議討論了對持續入侵烏克蘭的俄羅斯的支援措施等。隨著中國強化稀土出口限制，美中摩擦的再燃正成為全球經濟新的不確定因素。



財務大臣加藤勝信（右）與美國財政部長貝森特。攝於15日，華盛頓（財務省提供）

