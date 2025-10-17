利用生成式AI製作女性藝人虛假性影像＝男子疑高額獲利被捕

Newsfrom Japan

警視廳保安課於16日宣布，以涉嫌陳列猥褻電磁記錄媒體罪，逮捕了公司職員橫井宏哉（31歲）（秋田市楢山共和町），他涉嫌利用生成式AI製作並在網路上發布真實女性藝人的虛假猥褻影像。他供稱「我是為了賺零用錢才開始的。（收入）用於生活費和償還助學貸款」。承認犯罪嫌疑。

據該課表示，這是日本全國首例利用生成式AI製作名人虛假性影像（深度偽造，Deepfake）並遭到取締的案件。警方正在調查橫井嫌犯至今已製作演員、藝人、偶像等262名女性的虛假猥褻影像，總數至少約2萬張，並在去年10月至今年9月期間獲利約120萬日圓。

逮捕嫌疑是，橫井嫌犯於1月7日至6月2日左右，分三次在網路上陳列了3名演員的虛假猥褻影像。

橫井供稱，他是使用免費的生成式AI軟體，透過網路文章和影片學會了製作方法。他讓生成式AI學習名人的影像，然後製作出虛假的猥褻影像，並向每月支付一定費用的會員提供網路瀏覽權限。

據稱，他還針對訂閱高價方案的會員，提供客製化服務，讓會員可以指定名人，或要求製作特定姿勢的虛假影像。



警視廳總部。攝於東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]