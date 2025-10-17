福島縣在紐約推廣清酒＝業者在對等關稅逆風下仍積極拓展銷路

Newsfrom Japan

【紐約時事】福島縣於15日在紐約一家日式餐廳舉辦了商談會，旨在擴大福島縣產的日本酒、燒酎等產品的銷售通路。儘管美國川普政府的高對等關稅政策對日本食品出口擴大造成阻力，但參與的酒造公司仍積極表達開拓美國市場的意願。

活動現場向當地的餐飲業人士和批發商提供了純米酒、米燒酎，以及醬汁豬排飯、花枝紅蘿蔔絲等福島特色料理供人品嚐。一位高級餐廳主廚米娜・紐曼（Mina Newman）表示，她很喜歡最近開始對美國出口的男山酒造店（會津美里町）的清酒，並表示有興趣：「它的口感清爽，感覺很適合搭配鮭魚生魚片」。

由於川普總統啟動了對等關稅，瓶裝日本酒的關稅已飆升至15%。儘管目前尚未有統計數據顯示對美出口急劇下降，但外界擔憂隨著進口成本增加，未來將加速漲價，對消費造成負面影響。

曙酒造（會津坂下町）社長鈴木孝市表示：「雖然不知道高關稅會持續多久，但我們仍期待未來在美國的銷量能擴大。希望透過我們的酒，能讓大家對福島產生興趣」。



福島縣在紐約舉辦的清酒商談會的參與者。攝於15日，紐約

